Бахтияров Харис
Место рожденияВерхние Лащи,Янтугановская волость Буинского уезда Симбирской губернии
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Баязитов Бахтияр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Харисова) Халимя
Мать ребёнка: Каримя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Харисова) Гыйльмижамал
Мать ребёнка: Каримя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Каримя
Рождение ребёнка
1901
Дочь: (Харисова) Тагиря
Мать ребёнка: Каримя
Смерть
Неизвестно