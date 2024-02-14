Бахтияров Харис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахтияров Харис

Место рождения

Верхние Лащи,Янтугановская волость Буинского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Баязитов Бахтияр

Мать: Баязитова Бахтияра Вторая Жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Харисова) Халимя

Мать ребёнка: Каримя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Харисова) Гыйльмижамал

Мать ребёнка: Каримя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каримя

Рождение ребёнка
1901

Дочь: (Харисова) Тагиря

Мать ребёнка: Каримя

Смерть
Неизвестно

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