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Голиков Евгений Федорович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

27.02.1953

Дата смерти

08.03.2006

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1933 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1953

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Шкарпитко Евгения Аввакумовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
07.06.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
08.03.2006
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похороны
Неизвестно
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