Голиков Евгений Федорович
Место рождения
Дата рождения27.02.1953
Дата смерти08.03.2006
ПолМужской
Отец
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Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1953
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.06.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
08.03.2006
Похороны
Неизвестно