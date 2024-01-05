Кирсанов Захар Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Кирсанов Григорий Николаевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно