Кирсанов Захар Григорьевич 1893 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кирсанов Захар Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Кирсанов Григорий Николаевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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