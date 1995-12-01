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Сас Епистимия Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

?.12.1995

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

1929 г.р.
1935 г.р.
Около 1938 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Владимир

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сас Иван Юркович

Рождение ребёнка
31.12.1929

Дочь: (Сас) Антонина

Отец ребёнка: Сас Иван Юркович

Рыжановка, Черкаська область
Рождение ребёнка
13.08.1935

Дочь: Мазур (Сас) Харитина Ивановна

Отец ребёнка: Сас Иван Юркович

Рыжановка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1938

Сын: Сас Николай

Отец ребёнка: Сас Иван Юркович

Развод
Около 1940

Муж: Сас Иван Юркович

Развелись когда дети были еще маленькими, точной даты нет.
Рождение ребёнка
01.04.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сас Иван Юркович

Смерть
?.12.1995
Рыжановка, Черкаська область

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