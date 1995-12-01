Сас Епистимия Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти?.12.1995
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Владимир
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сас Иван Юркович
Рождение ребёнка
31.12.1929
Дочь: (Сас) Антонина
Отец ребёнка: Сас Иван Юркович
Рождение ребёнка
13.08.1935
Дочь: Мазур (Сас) Харитина Ивановна
Отец ребёнка: Сас Иван Юркович
Рождение ребёнка
Около 1938
Сын: Сас Николай
Отец ребёнка: Сас Иван Юркович
Развод
Около 1940
Муж: Сас Иван Юркович
Развелись когда дети были еще маленькими, точной даты нет.
Рождение ребёнка
01.04.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сас Иван Юркович
Смерть
?.12.1995