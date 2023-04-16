Зимин Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗимин Петр Иванович

Зимин Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зимин Иван

Мать: Зимина Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зимина Зинаида Петровна

Мать ребёнка: Зимина Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зимина Надежда Петровна

Мать ребёнка: Зимина Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зимин Юрий Петрович

Мать ребёнка: Зимина Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зимина Александра

Смерть
Неизвестно