Зимин Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зимин Иван
Мать: Зимина Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зимина Зинаида Петровна
Мать ребёнка: Зимина Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зимина Надежда Петровна
Мать ребёнка: Зимина Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зимин Юрий Петрович
Мать ребёнка: Зимина Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зимина Александра
Смерть
Неизвестно