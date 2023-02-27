Рогозин Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Рогозин Семён
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Сын: Рогозин Семён
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
1821
Сын: Рогозин Максим
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
1824
Сын: Рогозин Никифор
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
1825
Сын: Рогозин Григорий
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
1827
Сын: Рогозин Георгий
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
1833
Сын: Рогозин Алексей
Мать ребёнка: Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья
Место жительства
Неизвестно
Капустин Яр, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно