Рогозин Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогозин Тимофей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Рогозин Семён

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Рогозин Семён

Мать ребёнка: Авдотья

Рождение ребёнка
1821

Сын: Рогозин Максим

Мать ребёнка: Авдотья

Рождение ребёнка
1824

Сын: Рогозин Никифор

Мать ребёнка: Авдотья

Рождение ребёнка
1825

Сын: Рогозин Григорий

Мать ребёнка: Авдотья

Рождение ребёнка
1827

Сын: Рогозин Георгий

Мать ребёнка: Авдотья

Рождение ребёнка
1833

Сын: Рогозин Алексей

Мать ребёнка: Авдотья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья

Место жительства
Неизвестно
Капустин Яр, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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