Маломаленко (Козьменко) Иулиания Яковлевна 16.12.1890 — найти родственников по фамилии на Familio

Маломаленко (Козьменко) Иулиания Яковлевна

Автор
АЛ
Липинская А.

женский, родилась 16.12.1890

умерла Неизвестно

Мать
Козьменко (Тертышная) Феодосия Маркианова1868 г.р.
Отец
Кузьменко Яков Каленик22.10.1864 г.р.
Супруги
Маломаленко Прокопий Наумович07.07.1891 г.р.
Дети
Маломаленко Александр Прокопьевич10.04.1915 г.р.
(Маломаленко) Екатерина Прокопьевна17.11.1918 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1890

Отец: Кузьменко Яков Каленик

Мать: Козьменко (Тертышная) Феодосия Маркианова

Бракосочетание
08.01.1910

Муж: Маломаленко Прокопий Наумович

Рождение ребёнка
08.10.1912

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маломаленко Прокопий Наумович

Рождение ребёнка
10.04.1915

Сын: Маломаленко Александр Прокопьевич

Отец ребёнка: Маломаленко Прокопий Наумович

Рождение ребёнка
17.11.1918

Дочь: (Маломаленко) Екатерина Прокопьевна

Отец ребёнка: Маломаленко Прокопий Наумович

Смерть
Неизвестно

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