Маломаленко (Козьменко) Иулиания Яковлевна
женский, родилась 16.12.1890
умерла Неизвестно
МатьКозьменко (Тертышная) Феодосия Маркианова1868 г.р.
ОтецКузьменко Яков Каленик22.10.1864 г.р.
Супруги
Маломаленко Прокопий Наумович07.07.1891 г.р.
Дети
Маломаленко Александр Прокопьевич10.04.1915 г.р.
(Маломаленко) Екатерина Прокопьевна17.11.1918 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1890
Бракосочетание
08.01.1910
Рождение ребёнка
08.10.1912
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Маломаленко Прокопий Наумович
Рождение ребёнка
10.04.1915
Сын: Маломаленко Александр Прокопьевич
Отец ребёнка: Маломаленко Прокопий Наумович
Рождение ребёнка
17.11.1918
Дочь: (Маломаленко) Екатерина Прокопьевна
Отец ребёнка: Маломаленко Прокопий Наумович
Смерть
Неизвестно