Богданова (Гилева) Пелагея Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова (Гилева) Пелагея Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

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Муж

Дети

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Добавил:

АУ
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Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Гилев Петр Михайлович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богданов Юрий

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богданов Юрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Юрий

Смерть
Неизвестно
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