Богданова (Гилева) Пелагея Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1935
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец: Гилев Петр Михайлович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Богданов Юрий
Рождение ребёнка
1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Богданов Юрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Богданов Юрий
Смерть
Неизвестно