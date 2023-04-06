Яковлева (Феодорова) Анна Симеоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева (Феодорова) Анна Симеоновна

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Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1836 ст.

Дата смерти

08.12.1861 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
08.06.1856 ст.

Муж: Яковлев Иоанн (Иван) Иоаннович (Иванович)

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.01.1858 ст.

Дочь: Яковлева Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Яковлев Иоанн (Иван) Иоаннович (Иванович)

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.03.1860 ст.

Дочь: Яковлева Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Яковлев Иоанн (Иван) Иоаннович (Иванович)

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
08.12.1861 ст.
Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.08.1864 ст.

Сын: Яковлев Корнелий Иванович

Отец ребёнка: Яковлев Иоанн (Иван) Иоаннович (Иванович)

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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