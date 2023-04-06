Яковлева (Феодорова) Анна Симеоновна
Место рождения
Дата рождения1836 ст.
Дата смерти08.12.1861 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.06.1856 ст.
Рождение ребёнка
01.01.1858 ст.
Дочь: Яковлева Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Яковлев Иоанн (Иван) Иоаннович (Иванович)
Рождение ребёнка
04.03.1860 ст.
Дочь: Яковлева Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Яковлев Иоанн (Иван) Иоаннович (Иванович)
Смерть
08.12.1861 ст.
Рождение ребёнка
09.08.1864 ст.
Сын: Яковлев Корнелий Иванович
Отец ребёнка: Яковлев Иоанн (Иван) Иоаннович (Иванович)