Маслов Борис Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслов Борис Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1971

Дата смерти

11.12.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.08.2004

Дочь: Маслова Алиса Борисовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
11.12.2011
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