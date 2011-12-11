Маслов Борис Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1971
Дата смерти11.12.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.08.2004
Дочь: Маслова Алиса Борисовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
11.12.2011