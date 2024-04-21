Романова (Беканова) Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Беканов Алексей
Мать: Беканова Мария
Рождение ребёнка
15.12.1930
Дочь: Большакова (Романова) Варвара Семеновна
Отец ребёнка: Романов Семен Иванович
Сарсаз-Багряж, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно