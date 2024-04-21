Романова (Беканова) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова (Беканова) Анна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Беканов Алексей

Мать: Беканова Мария

Рождение ребёнка
15.12.1930

Дочь: Большакова (Романова) Варвара Семеновна

Отец ребёнка: Романов Семен Иванович

Сарсаз-Багряж, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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