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Агрипина Васильевна
Агрипина Васильевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1851
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Василий Иванович
1826 г.р.
Мать
Матрена Ивановна
1828 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГЧ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец:
Василий Иванович
Мать:
Матрена Ивановна
Смерть
Неизвестно
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