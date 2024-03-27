Анищенко Василий Кондратьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анищенко Василий Кондратьевич

Место рождения

с.Березовка Талишевский с/с Могилевская губерния

Дата рождения

01.01.1911

Дата смерти

01.01.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1911

Отец: Анищенко Кондрат Иванович

Мать: Анна

с.Березовка Талишевский с/с Могилевская губерния
Рождение ребёнка
07.01.1936

Сын: Анищенко Василий

Мать ребёнка: Евдокия Егоровна

Военная служба
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie65012012/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie63892708/
Смерть
01.01.1943
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