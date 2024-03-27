Анищенко Василий Кондратьевич
Место рожденияс.Березовка Талишевский с/с Могилевская губерния
Дата рождения01.01.1911
Дата смерти01.01.1943
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1911
Отец: Анищенко Кондрат Иванович
Мать: Анна
с.Березовка Талишевский с/с Могилевская губерния
Рождение ребёнка
07.01.1936
Сын: Анищенко Василий
Мать ребёнка: Евдокия Егоровна
Военная служба
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie65012012/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie63892708/
Смерть
01.01.1943