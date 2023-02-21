Акулина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.10.1897 ст.

Сын: Михаил Иванович

Отец ребёнка: Иван Никандрович

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.01.1901 ст.

Сын: Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Иван Никандрович

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.09.1903 ст.

Сын: Сергей Иванович

Отец ребёнка: Иван Никандрович

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.05.1907

Дочь: Ермакова Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Иван Никандрович

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Никандрович

Смерть
Неизвестно
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