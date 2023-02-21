Акулина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.10.1897 ст.
Сын: Михаил Иванович
Отец ребёнка: Иван Никандрович
Рождение ребёнка
17.01.1901 ст.
Сын: Афанасий Иванович
Отец ребёнка: Иван Никандрович
Рождение ребёнка
15.09.1903 ст.
Сын: Сергей Иванович
Отец ребёнка: Иван Никандрович
Рождение ребёнка
15.05.1907
Дочь: Ермакова Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Иван Никандрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Никандрович
Смерть
Неизвестно