Стефанида Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Семён Михайлов
Мать: Ирина Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иоанн Иванов
Рождение ребёнка
1780
Сын: Иван Иоаннов
Отец ребёнка: Иоанн Иванов
Рождение ребёнка
1785
Сын: Фёдор Иоаннов
Отец ребёнка: Иоанн Иванов
Рождение ребёнка
1793
Сын: Михаил Иоаннов
Отец ребёнка: Иоанн Иванов
Смерть
Неизвестно