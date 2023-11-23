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Стефанида Семёнова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Семён Михайлов

Мать: Ирина Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иоанн Иванов

Рождение ребёнка
1780

Сын: Иван Иоаннов

Отец ребёнка: Иоанн Иванов

Рождение ребёнка
1785

Сын: Фёдор Иоаннов

Отец ребёнка: Иоанн Иванов

Рождение ребёнка
1793

Сын: Михаил Иоаннов

Отец ребёнка: Иоанн Иванов

Смерть
Неизвестно

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