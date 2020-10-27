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Баранова Варвара Игоревна
Баранова Варвара Игоревна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.10.2020
Пол
Женский
Отец
Баранов Игорь Николаевич
1993 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
МБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.2020
Отец:
Баранов Игорь Николаевич
Мать: не указана
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