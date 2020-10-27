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Баранова Варвара Игоревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.2020

Пол

Женский

Отец

1993 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
27.10.2020

Отец: Баранов Игорь Николаевич

Мать: не указана