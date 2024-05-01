Шекулова (Спирина) Лукия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1800
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1800
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Тобольская губ, Ялуторовский у, Кизакская вол, с.Кизакское
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Шокулов Роман Максимович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Шокулова) Марья Романовна
Отец ребёнка: Шокулов Роман Максимович
Смерть
До 1850