Шекулова (Спирина) Лукия Петровна 12.12.1800 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шекулова (Спирина) Лукия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1800

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1800

Отец: Спирин Петр Дмитриевич

Мать: Спирина Стефанида Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шокулов Роман Максимович

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Тобольская губ, Ялуторовский у, Кизакская вол, с.Кизакское
Рождение ребёнка
1825

Сын: Шокулов Ефим Романович

Отец ребёнка: Шокулов Роман Максимович

Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Шокулова) Марья Романовна

Отец ребёнка: Шокулов Роман Максимович

Смерть
До 1850

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