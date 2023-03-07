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Шутов Андрей Тимофеев

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Место рождения

поч. Желнинской на речке Чумовице, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1648

Дата смерти

1722

Пол

Мужской

Отец

Около 1615 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1648

Отец: Шутов Тимофей (Тимошка) Сергеев

Мать: не указана

поч. Желнинской на речке Чумовице, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1705

Сын: Шутов Филипп Андреев

Мать ребёнка: не указана

Кузнецы, Сунский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Кузнецы, Сунский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1722
Кузнецы, Сунский муниципальный район, Кировская область
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