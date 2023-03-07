Шутов Андрей Тимофеев
Место рожденияпоч. Желнинской на речке Чумовице, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1648
Дата смерти1722
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1648
Отец: Шутов Тимофей (Тимошка) Сергеев
Мать: не указана
поч. Желнинской на речке Чумовице, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1705
Сын: Шутов Филипп Андреев
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1722