Готфрид (Gotfrid) (Юдина (Youdin)) Вера (Vera) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Готфрид (Gotfrid) (Юдина (Youdin)) Вера (Vera)

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Место рождения

Невель, Невельский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

15.03.1926

Дата смерти

16.11.2004

Пол

Женский

Отец

1864 г.р.

Мать

1891 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1926

Отец: Youdin Вениамин (Benjamin)

Мать: Youdin Цецилия (Zezilija)

Невель, Невельский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Cleveland, Ohio 44110, USA
Смерть
16.11.2004
Klivland, USA
Похороны
19.11.2004
Mount Olive Cemetery, Solon, Ohio, United States
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