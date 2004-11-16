Готфрид (Gotfrid) (Юдина (Youdin)) Вера (Vera)
Место рождения
Дата рождения15.03.1926
Дата смерти16.11.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1926
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Cleveland, Ohio 44110, USA
Смерть
16.11.2004
Klivland, USA
Похороны
19.11.2004
Mount Olive Cemetery, Solon, Ohio, United States