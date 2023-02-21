Сергеева (Чижова) Вера
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1935
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1935
Отец: не указан
Мать: Чижова Ефросинья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергеев Павел
Смерть
Неизвестно
Суворов, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область