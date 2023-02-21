Ермолаенко Николай Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ермолаенко Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Резван Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ермолаенко Галина Николаевна
Мать ребёнка: Резван Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермолаенко Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Резван Зинаида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Резван Зинаида
Смерть
Неизвестно