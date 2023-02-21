Ермолаенко Николай Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолаенко Николай Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ермолаенко Степан Сергеевич

Мать: Омельченко Клавдия Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ермолаенко Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Резван Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ермолаенко Галина Николаевна

Мать ребёнка: Резван Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермолаенко Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Резван Зинаида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Резван Зинаида

Смерть
Неизвестно
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