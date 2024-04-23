Белоусова (Красицкая) Ольга Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелоусова (Красицкая) Ольга Ефремовна

Белоусова (Красицкая) Ольга Ефремовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Красицкий Ефрем Леонович

Мать: Ховра (Февронья) Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.11.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.