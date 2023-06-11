Романтеев Андрей Дмитриевич
Место рожденияБеловского с/с Калачинского р-на Омского окр. Западно-Сибирского края.
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Романтеев Дмитрий
Мать: не указана
Беловского с/с Калачинского р-на Омского окр. Западно-Сибирского края.
Рождение ребёнка
21.09.1919
Дочь: Романтеева Зудинова Антонина Андреевна (Ивановна)
Мать ребёнка: Романтеева Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романтеева Ольга Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романтеева Елизавета Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романтеева Евгения Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романтеева Ксения Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романтеев Филипп Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романтеев Александр Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Арест
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Попал в плен (военное)
Неизвестно
Раскулачивание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно