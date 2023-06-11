Романтеев Андрей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романтеев Андрей Дмитриевич

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Место рождения

Беловского с/с Калачинского р-на Омского окр. Западно-Сибирского края.

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Романтеев Дмитрий

Мать: не указана

Беловского с/с Калачинского р-на Омского окр. Западно-Сибирского края.
Рождение ребёнка
21.09.1919

Дочь: Романтеева Зудинова Антонина Андреевна (Ивановна)

Мать ребёнка: Романтеева Пелагея Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романтеева Ольга Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романтеева Елизавета Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романтеева Евгения Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романтеева Ксения Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романтеев Филипп Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романтеев Иван Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романтеев Александр Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Арест
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Попал в плен (военное)
Неизвестно
Раскулачивание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно