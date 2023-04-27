Осмоловская (Леонова) Мария Кирилловна
Место рожденияНовые Самотевичи, Беларусь
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Наталья Иосифовна
Отец ребёнка: Осмоловский Иосиф Александрович
Костюковичи, Беларусь
Рождение ребёнка
1951
Сын: Осмоловский Владимир Иосифович
Отец ребёнка: Осмоловский Иосиф Александрович
Алтухово, 242150, Россия
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Любовь Иосифовна
Отец ребёнка: Осмоловский Иосиф Александрович
Алтухово, 242150, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2012
Похороны
Неизвестно
д. Глубокое, Серебрянопрудский район, Московская о