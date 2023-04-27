Осмоловская (Леонова) Мария Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осмоловская (Леонова) Мария Кирилловна

Место рождения

Новые Самотевичи, Беларусь

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2012

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Леонова ?

Мать: ?

Новые Самотевичи, Беларусь
Рождение ребёнка
1948

Дочь: Наталья Иосифовна

Отец ребёнка: Осмоловский Иосиф Александрович

Костюковичи, Беларусь
Рождение ребёнка
1951

Сын: Осмоловский Владимир Иосифович

Отец ребёнка: Осмоловский Иосиф Александрович

Алтухово, 242150, Россия
Рождение ребёнка
1956

Дочь: Любовь Иосифовна

Отец ребёнка: Осмоловский Иосиф Александрович

Алтухово, 242150, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осмоловский Иосиф Александрович

Смерть
2012
Похороны
Неизвестно
д. Глубокое, Серебрянопрудский район, Московская о