Тимофеева (Серегина) Татьяна Ефимовна
Место рождения
Дата рождения08.01.1918 ст.
Дата смерти2004
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1918 ст.
Бракосочетание
13.11.1937
Бурея, Бурейский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
27.07.1938
Сын: Тимофеев Валентин Алексеевич
Отец ребёнка: Тимофеев Алексей Федорович
Рождение ребёнка
1939
Сын: Тимофеев Валерий Алексеевич
Отец ребёнка: Тимофеев Алексей Федорович
Смерть
2004
Кокуй, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край