Тимофеева (Серегина) Татьяна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеева (Серегина) Татьяна Ефимовна

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Место рождения

Вишневая, Кимовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

08.01.1918 ст.

Дата смерти

2004

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1918 ст.

Отец: Серегин Евфим Ферапонтович

Мать: Серегина Евфимия Тимофеевна

Вишневая, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
13.11.1937

Муж: Тимофеев Алексей Федорович

Бурея, Бурейский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
27.07.1938

Сын: Тимофеев Валентин Алексеевич

Отец ребёнка: Тимофеев Алексей Федорович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1939

Сын: Тимофеев Валерий Алексеевич

Отец ребёнка: Тимофеев Алексей Федорович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
2004
Кокуй, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
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