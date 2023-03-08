Мещеряков Николай Маркович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мещеряков Марк Семёнович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: В Эмма Нерсесовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мещерякова Наталья Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мещеряков Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Мещерякова Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мещерякова Валентина
Смерть
Неизвестно