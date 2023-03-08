Мещеряков Николай Маркович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мещеряков Николай Маркович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мещеряков Марк Семёнович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: В Эмма Нерсесовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мещерякова Наталья Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мещеряков Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Мещерякова Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мещерякова Валентина

Смерть
Неизвестно
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