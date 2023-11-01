Вайберт Иван Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вайберт Иван Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1984

Пол

Мужской

Отец

1953 г.р.

Мать

Жена

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Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1984

Отец: Вайберт Владимир Иванович

Мать: Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
29.09.2015

Сын: Вайберт Серафим Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.09.2018

Сын: Вайберт Макар Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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