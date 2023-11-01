Вайберт Иван Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1984
Отец: Вайберт Владимир Иванович
Мать: Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
29.09.2015
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.09.2018
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности