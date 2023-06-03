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Попова Екатерина Владимировна
Попова Екатерина Владимировна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
31.01.1987
Пол
Женский
Отец
Оберемко Владимир Алексеевич
1964 г.р.
Мать
Оберемко (Дулына) Татьяна Степановна
1968 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВО
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1987
Отец:
Оберемко Владимир Алексеевич
Мать:
Оберемко Татьяна Степановна
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