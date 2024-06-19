(АкутинаНикулина) Параскева Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1817
Дата смерти11.10.1891
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1817
Отец: Петр Феодорович
Мать: Домникия Авраамова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Феодор Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.09.1855
Сын: Акутин(Никулин) Корнилий Николаевич
Отец ребёнка: Акутин Николай Трофимович
Смерть
11.10.1891