(АкутинаНикулина) Параскева Петровна 22.10.1817 — найти родственников по фамилии на Familio
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(АкутинаНикулина) Параскева Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1817

Дата смерти

11.10.1891

Пол

Женский

Добавил:

MR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1817

Отец: Петр Феодорович

Мать: Домникия Авраамова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Феодор Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акутин Николай Трофимович

Рождение ребёнка
11.09.1855

Сын: Акутин(Никулин) Корнилий Николаевич

Отец ребёнка: Акутин Николай Трофимович

Смерть
11.10.1891

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