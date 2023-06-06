(Талипова) Фатыма
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Талип
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Муртазин ?
Место жительства
Неизвестно
Лашманка, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно