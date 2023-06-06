(Талипова) Фатыма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Талипова) Фатыма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Талип

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Муртазин ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Муртазин ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Муртазин ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муртазин ?

Место жительства
Неизвестно
Лашманка, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно