Валентина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валентина Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1913 г.р.

Дети

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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Кузнецова Елена Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1994
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