Пшонкин Василий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1823 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823 ст.
Отец: Григорий Самтонович ?
Мать: Ольга Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евфимия Семеновна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Пшонкин Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Евфимия Семеновна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Пшонкин Николай Васильевич
Мать ребёнка: Евфимия Семеновна
Смерть
Неизвестно