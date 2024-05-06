Пшонкин Василий Григорьевич 1823 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Пшонкин Василий Григорьевич

Место рождения

Вознесенье, Башмаковская волость, Малоярославецкий уезд

Дата рождения

1823 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823 ст.

Отец: Григорий Самтонович ?

Мать: Ольга Игнатьевна

Вознесенье, Башмаковская волость, Малоярославецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евфимия Семеновна

Вознесенье, Башмаковская волость, Малоярославецкий уезд
Рождение ребёнка
1846

Сын: Пшонкин Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Евфимия Семеновна

Вознесенье, Башмаковская волость, Малоярославецкий уезд
Рождение ребёнка
1848

Сын: Пшонкин Николай Васильевич

Мать ребёнка: Евфимия Семеновна

Вознесенье, Башмаковская волость, Малоярославецкий уезд
Смерть
Неизвестно

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