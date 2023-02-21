Шипицын Михаил Гаврилович
Место рожденияд. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Шипицын Гаврила Логинович
Мать: Шипицына ?
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1834
Сын: Шипицын Даниил Михайлович
Мать ребёнка: Шипицына Агафья Васильевна
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно