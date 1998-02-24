Максимова (Митюкова) Софья Сидуловна
Место рождения
Дата рождения01.05.1908 ст.
Дата смерти24.02.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1908 ст.
Бракосочетание
Около 1928
Рождение ребёнка
08.08.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мурзаков Ибат Яруллович
Артемьевка, Абдулинский, Оренбургская область
Бракосочетание
Около 1933
Рождение ребёнка
1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аливанов Галей Давлетбаевич
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аливанов Галей Давлетбаевич
Рождение ребёнка
16.06.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Максимов Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
08.07.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Максимов Михаил Григорьевич
Бракосочетание
21.02.1973
Смерть
24.02.1998