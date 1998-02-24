Максимова (Митюкова) Софья Сидуловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимова (Митюкова) Софья Сидуловна

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Место рождения

Зириклы, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.05.1908 ст.

Дата смерти

24.02.1998

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

1882 г.р.

Муж

1906 г.р.
1914 г.р.
1905 г.р.

Дети

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Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1908 ст.

Отец: Митюков Сидул Митюкович

Мать: Саватнеева Кызбике (Херхи) Саватнеевна

Зириклы, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Около 1928

Муж: Мурзаков Ибат Яруллович

Рождение ребёнка
08.08.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мурзаков Ибат Яруллович

Артемьевка, Абдулинский, Оренбургская область
Бракосочетание
Около 1933

Муж: Аливанов Галей Давлетбаевич

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аливанов Галей Давлетбаевич

Зириклы, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аливанов Галей Давлетбаевич

Зириклы, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.06.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Максимов Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
08.07.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Максимов Михаил Григорьевич

Бракосочетание
21.02.1973

Муж: Максимов Михаил Григорьевич

Смерть
24.02.1998
Зириклы, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан

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