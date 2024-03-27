Сениятуллин Ряшид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСениятуллин Ряшид

Сениятуллин Ряшид

Место рождения

Чембилей

Дата рождения

26.02.1958

Дата смерти

31.10.1992

Пол

Мужской

Отец

1926 г.р.

Мать

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1958

Отец: Суниятуллин Мясум

Мать: Суниятуллина Фаридя

Чембилей
Рождение ребёнка
09.11.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.06.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Москва, Россия
Смерть
31.10.1992
Похороны
Неизвестно
Чембилей
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close