Иван Аксенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.04.1841
Сын: Антип Иванович
Мать ребёнка: Мария Игнатьевна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Тимофеева Елена Ивановна
Мать ребёнка: Мария Игнатьевна
Рождение ребёнка
24.01.1851
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Мария Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефрем Иванович
Мать ребёнка: Мария Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Родион Иванович
Мать ребёнка: Мария Игнатьевна
Работа или профессия
Неизвестно