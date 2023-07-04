Иван Аксенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Аксенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.04.1841

Сын: Антип Иванович

Мать ребёнка: Мария Игнатьевна

Ходаево, Чехов, Московская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Тимофеева Елена Ивановна

Мать ребёнка: Мария Игнатьевна

Ходаево, Чехов, Московская область
Рождение ребёнка
24.01.1851

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Мария Игнатьевна

Ходаево, Чехов, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефрем Иванович

Мать ребёнка: Мария Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Родион Иванович

Мать ребёнка: Мария Игнатьевна

Работа или профессия
Неизвестно
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