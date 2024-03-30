Шведов Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шведов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шведов Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Шведова Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Шведова Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шведова Валентина
Смерть
Неизвестно