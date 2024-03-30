Шведов Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шведов Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шведов Иван Алексеевич

Мать: Шведова Марфа Дементьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шведов Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Шведова Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Шведова Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шведова Валентина

Смерть
Неизвестно
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