Шевелёв Анатолий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевелёв Анатолий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.1926

Дата смерти

30.03.2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.09.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шевелёва Аграфена (Груша) Фёдоровна

Рождение ребёнка
20.03.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шевелёва Аграфена (Груша) Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевелёва Аграфена (Груша) Фёдоровна

Смерть
30.03.2003
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