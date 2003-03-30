Шевелёв Анатолий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.04.1926
Дата смерти30.03.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.09.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шевелёва Аграфена (Груша) Фёдоровна
Рождение ребёнка
20.03.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шевелёва Аграфена (Груша) Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.03.2003