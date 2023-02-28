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Смирнов Аким Иванович

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Место рождения

Витальино, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

06.09.1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1888 ст.

Отец: не указан

Мать: Пелагея Флегонтовна

Витальино, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
11.11.1913 ст.

Жена: Смирнова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
23.10.1914 ст.

Дочь: Смирнова Параскева Акимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.01.1926

Дочь: Кренделева Александра Акимовна

Мать ребёнка: Смирнова Мария Николаевна

Лысово, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
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