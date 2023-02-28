Смирнов Аким Иванович
Место рождения
Дата рождения06.09.1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1888 ст.
Отец: не указан
Мать: Пелагея Флегонтовна
Бракосочетание
11.11.1913 ст.
Рождение ребёнка
23.10.1914 ст.
Дочь: Смирнова Параскева Акимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.01.1926
Дочь: Кренделева Александра Акимовна
Мать ребёнка: Смирнова Мария Николаевна
Лысово, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область