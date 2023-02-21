Коваленко Еким Матвеевич
Место рожденияБекетовка Царицынский уезд Саратовская губ.
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Коваленко Матвей
Мать: не указана
Бекетовка Царицынский уезд Саратовская губ.
Рождение ребёнка
1776
Сын: Коваленко Максим Екимович
Мать ребёнка: Коваленко Ульяна Даниловна
Бекетовка Царицынский уезд Саратовская губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно