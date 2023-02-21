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Коваленко Еким Матвеевич

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Место рождения

Бекетовка Царицынский уезд Саратовская губ.

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Коваленко Матвей

Мать: не указана

Бекетовка Царицынский уезд Саратовская губ.
Рождение ребёнка
1776

Сын: Коваленко Максим Екимович

Мать ребёнка: Коваленко Ульяна Даниловна

Бекетовка Царицынский уезд Саратовская губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коваленко Ульяна Даниловна

Смерть
Неизвестно
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