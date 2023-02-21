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Назаренко Елена Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1978

Пол

Женский

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1978

Отец: Лапшин Виктор Алексеевич

Мать: Кобелькова Лидия

Рождение ребёнка
17.08.2000

Сын: Назаренко Александр Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
08.09.2004

Дочь: Назаренко Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
16.06.2016

Дочь: Назаренко Виктория Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаренко Сергей Александрович

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