Назаренко Елена Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1978
Отец: Лапшин Виктор Алексеевич
Мать: Кобелькова Лидия
Рождение ребёнка
17.08.2000
Сын: Назаренко Александр Сергеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
08.09.2004
Дочь: Назаренко Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
16.06.2016
Дочь: Назаренко Виктория Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно