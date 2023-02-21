Дедкович Никифор Гаврилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дедкович Никифор Гаврилов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Дедкович Гаврила

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Сын: Дедкович Иван Никифоров

Мать ребёнка: Дедкович Лидия Иванова

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Агафья Никифорова

Мать ребёнка: Дедкович Лидия Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дедкович Лидия Иванова

Место жительства
Неизвестно
деревня Дедкович, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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