Дедкович Никифор Гаврилов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Дедкович Гаврила
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: Дедкович Лидия Иванова
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Агафья Никифорова
Мать ребёнка: Дедкович Лидия Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дедкович Лидия Иванова
Место жительства
Неизвестно
деревня Дедкович, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно