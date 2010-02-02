Чаусов Георгий
Место рожденияКоновницынка , кустанайская область
Дата рождения13.06.1926
Дата смерти02.02.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1926
Отец: Чаусов Василий
Мать: Лукерья
Коновницынка , кустанайская область
Рождение ребёнка
1953
Сын: Чаусов Николай
Мать ребёнка: Чаусова Зоя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила
Мать ребёнка: Чаусова Зоя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чаусова Зоя
Смерть
02.02.2010
Севастополь