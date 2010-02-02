Чаусов Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чаусов Георгий

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Место рождения

Коновницынка , кустанайская область

Дата рождения

13.06.1926

Дата смерти

02.02.2010

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1926

Отец: Чаусов Василий

Мать: Лукерья

Коновницынка , кустанайская область
Рождение ребёнка
1953

Сын: Чаусов Николай

Мать ребёнка: Чаусова Зоя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила

Мать ребёнка: Чаусова Зоя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чаусова Зоя

Смерть
02.02.2010
Севастополь
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