Огородник Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.1916
Дата смерти25.07.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.09.1947
Сын: Огородник Виктор Владимирович
Мать ребёнка: Керова Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
22.02.1949
Сын: Огородник Юрий Владимирович
Мать ребёнка: Керова Татьяна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.07.2004
г. Черновцы Украина