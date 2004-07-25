Огородник Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огородник Владимир Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1916

Дата смерти

25.07.2004

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.09.1947

Сын: Огородник Виктор Владимирович

Мать ребёнка: Керова Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
22.02.1949

Сын: Огородник Юрий Владимирович

Мать ребёнка: Керова Татьяна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Керова Татьяна Михайловна

Смерть
25.07.2004
г. Черновцы Украина
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