Марья Савельева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарья Савельева

Марья Савельева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1746 г.р.

Дети

Вычислено 1770 г.р.

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1770

Сын: Егор Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Степанов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей Степанов

Место жительства
Неизвестно
Сальково Веневского уезда Тульской губернии
Сальково - ныне не существующая деревня на территории городского округа Серебряные Пруды Московской обл.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close