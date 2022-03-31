Марья Савельева Вычислено 1746 — найти родственников по фамилии на Familio

Марья Савельева

Автор
МБ
Бухаркина М.

женский, родилась Вычислено 1746

умерла Неизвестно

Супруги
Сергей СтепановВычислено 1746 г.р.
Дети
Егор СергеевВычислено 1770 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей Степанов

Место жительства
Неизвестно
Сальково Веневского уезда Тульской губернии

Сальково - ныне не существующая деревня на территории городского округа Серебряные Пруды Московской обл.

Рождение ребёнка
Вычислено 1770

Сын: Егор Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Степанов

Смерть
Неизвестно

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