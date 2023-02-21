Марья Савельева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1770
Сын: Егор Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей Степанов
Место жительства
Неизвестно
Сальково Веневского уезда Тульской губернии
Сальково - ныне не существующая деревня на территории городского округа Серебряные Пруды Московской обл.
Смерть
Неизвестно