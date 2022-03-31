Марья Савельева
женский, родилась Вычислено 1746
умерла Неизвестно
Супруги
Сергей СтепановВычислено 1746 г.р.
Дети
Егор СергеевВычислено 1770 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей Степанов
Место жительства
Неизвестно
Сальково Веневского уезда Тульской губернии
Рождение ребёнка
Вычислено 1770
Сын: Егор Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Степанов
Смерть
Неизвестно