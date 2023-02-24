Федотова (Афтаева) Анна Афонасьевна
Место рожденияс. Дубовое, Саратовская обл., Духовницкий район
Дата рождения22.09.1893
Дата смерти07.08.1994
ПолЖенский
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
22.09.1893
с. Дубовое, Саратовская обл., Духовницкий район
Рождение ребёнка
30.12.1924
Дочь: Цветяева Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Федотов Николай Игнатьевич
с. Дубовое, Саратовская обл., Духовницкий район
Рождение ребёнка
17.04.1926
Сын: Фелотов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Федотов Николай Игнатьевич
Рождение ребёнка
23.08.1928
Дочь: Мурыгина Мария Николаевна
Отец ребёнка: Федотов Николай Игнатьевич
Рождение ребёнка
31.01.1931
Дочь: Балтаева Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Федотов Николай Игнатьевич
Рождение ребёнка
28.02.1936
Отец ребёнка: Федотов Николай Игнатьевич
Смерть
07.08.1994