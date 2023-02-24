Федотова (Афтаева) Анна Афонасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедотова (Афтаева) Анна Афонасьевна

Федотова (Афтаева) Анна Афонасьевна

avatar

Место рождения

с. Дубовое, Саратовская обл., Духовницкий район

Дата рождения

22.09.1893

Дата смерти

07.08.1994

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1893

Отец: Автаева Афонасий Корнилович

Мать: Автаева Арина Алексеева

с. Дубовое, Саратовская обл., Духовницкий район
Рождение ребёнка
30.12.1924

Дочь: Цветяева Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Федотов Николай Игнатьевич

с. Дубовое, Саратовская обл., Духовницкий район
Рождение ребёнка
17.04.1926

Сын: Фелотов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Федотов Николай Игнатьевич

Рождение ребёнка
23.08.1928

Дочь: Мурыгина Мария Николаевна

Отец ребёнка: Федотов Николай Игнатьевич

Рождение ребёнка
31.01.1931

Дочь: Балтаева Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Федотов Николай Игнатьевич

Рождение ребёнка
28.02.1936

Сын: Федотов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Федотов Николай Игнатьевич

Смерть
07.08.1994
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close