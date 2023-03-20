Ёжиков Андрей Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти16.06.1968
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Ёжиков Семен
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1906
Первомайское, Севский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
11.09.1912
Дочь: Хлебородова Анна (Нюра Няня)
Мать ребёнка: Ёжиков Прасковья (Параскева) Кондратьевна
Рождение ребёнка
11.04.1920
Дочь: Вавилова Мария
Мать ребёнка: Ёжиков Прасковья (Параскева) Кондратьевна
Россия
Рождение ребёнка
21.04.1926
Дочь: Чернова Варвара
Мать ребёнка: Ёжиков Прасковья (Параскева) Кондратьевна
Ивачево, Севский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
05.08.1929
Дочь: Ежикова Нина
Мать ребёнка: Ёжиков Прасковья (Параскева) Кондратьевна
Зеленый Листок, Севский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казнова Александра (Шура)
Мать ребёнка: Ёжиков Прасковья (Параскева) Кондратьевна
Смерть
16.06.1968