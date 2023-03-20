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Ёжиков Андрей Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

16.06.1968

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Ёжиков Семен

Мать: не указана

Бракосочетание
03.11.1906

Жена: Ёжиков Прасковья (Параскева) Кондратьевна

Первомайское, Севский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
11.09.1912

Дочь: Хлебородова Анна (Нюра Няня)

Мать ребёнка: Ёжиков Прасковья (Параскева) Кондратьевна

Рождение ребёнка
11.04.1920

Дочь: Вавилова Мария

Мать ребёнка: Ёжиков Прасковья (Параскева) Кондратьевна

Россия
Рождение ребёнка
21.04.1926

Дочь: Чернова Варвара

Мать ребёнка: Ёжиков Прасковья (Параскева) Кондратьевна

Ивачево, Севский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
05.08.1929

Дочь: Ежикова Нина

Мать ребёнка: Ёжиков Прасковья (Параскева) Кондратьевна

Зеленый Листок, Севский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казнова Александра (Шура)

Мать ребёнка: Ёжиков Прасковья (Параскева) Кондратьевна

Смерть
16.06.1968
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