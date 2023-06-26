Хромов Павел Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хромов Павел Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ТЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1992

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.07.2014

Дочь: Хромова Софья Павловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.01.2016

Сын: Хромов Кирилл Павлович

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Рождение ребёнка
01.07.2023

Сын: Хромов Мирон Павлович

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности