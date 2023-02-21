Кузнецова (Азарова) Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рождения1953
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.08.1980
Сын: Кузнецов Роман
Отец ребёнка: Кузнецов Леонид Васильевич
г.Воронеж, СССР
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
Неизвестно
высшее | инженер