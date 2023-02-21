Кузнецова (Азарова) Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Азарова) Светлана

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1953

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

1952 г.р.

Дети

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.08.1980

Сын: Кузнецов Роман

Отец ребёнка: Кузнецов Леонид Васильевич

г.Воронеж, СССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Леонид Васильевич

Образование
Неизвестно
высшее | инженер
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