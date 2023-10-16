Вострикова Устинья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Сын: Востриков Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Востриков Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1854
Сын: Востриков Филипп Григорьевич
Отец ребёнка: Востриков Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Вострикова) Пелагея Григорьевна
Отец ребёнка: Востриков Григорий Иванович