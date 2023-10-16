Вострикова Устинья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вострикова Устинья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Востриков Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Востриков Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1854

Сын: Востриков Филипп Григорьевич

Отец ребёнка: Востриков Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Вострикова) Пелагея Григорьевна

Отец ребёнка: Востриков Григорий Иванович

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